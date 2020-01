Se billedserie Lægerne Merete Sværke, Susann Holm og Alvaro Tamariz er glade for deres nye lægehus i Brohuset. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lægehuset åbnet med reception Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lægehuset åbnet med reception

Sydkysten - 31. januar 2020 kl. 16:38 Af Søren SChaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Kommunes for tiden største projekt, Brohuset, kunne fredag eftermiddag markere endnu en milepæl. Lægehuset med de tre læger Merete Sværke, Susann Holm og Alvaro Tamariz holdt åbningsreception, hvor de samtidig viste deres nye lokaler frem.

- Vi har fået dobbelt så meget plads, som vi havde tidligere, og vi har fået de her store lyse lokaler med højt til loftet, forklarer Merete Sværke, mens hun viser rundt i de nye lyse lokaler.

De tre læger er allerede rykket ind i lægehuset. Det skete for et par uger siden. Siden har de brugt tiden på at indrette rummene og falde på plads, hvilket ikke har været helt problemfrit.

- Telefonerne og internettet har drillet lidt i starten, forklarer hun og fortæller lidt om det forløb, der begyndte, da kommunen for to år siden tog kontakt til lægerne i lægehuset.

- Det har været en hård og lang proces, men det er det hele værd, forklarer Merete Sværke.

Lægerne har udover masser af plads, fået et venteværelse og et separat rum til den sygeplejerske, der tager telefonen, og så har de fået et fuldt udstyret laboratorium med masser af teknisk udstyr og med luger ud til toiletterne, så folk slipper for at bære urinprøver rundt.

Lægehuset kommer til at bestå af tre læger og tre sygeplejersker, og de har åben for tilgang af nye patienter.

- Vi håber alle, også patienterne, finder sig godt til rette her, sagde Merete Sværke da hun holdt sin tale for de cirka 20 personer, der var mødt frem.

Borgmester Ole Bjørstorp (S) var også forbi til receptionen, og her kunne han fortælle, at han, ligesom resten af kommunalbestyrelsen, glædede sig over, at lægerne ville flytte ind i det nye sundhedshus.

- Det er til glæde for Ishøjs borgere. Så tillykke til jer med jeres lægepraksis i Brohuset, lød det i borgmesterens tale.

- Vi er glade for, at I ville flytte fra Vejlebrovej herover. Det giver os mulighed for at skabe et tværfagligt sundhedsmiljø, fortsatte Ole Bjørstorp. Han kunne fortælle, at flere funktioner med tiden flytter ind i Brohuset.

Signe Juel Rasmussen, overordnet projektleder på Brohuset, fortæller, at Brohuset skal stå endelig klart i foråret 2024, og at der fortsat er masser af ventende projekter i Brohuset:

- Det er et forsøg på at samle en masse institutioner, som har basis for at samarbejde, forklarer hun.

Blandt de kommende projekter nævner hun, at hele Vejlebrovej 45b skal rives ned, mange flere institutioner og foreninger skal rykke ind, mere skal renoveres og bygges færdigt, og så skal udearealet også laves.

- Det hele er planlagt i etaper, og der er masser at gøre endnu, forklarer hun.