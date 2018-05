LEMAN vandt Greve Erhvervspris

- Jeg har set frem til den her festlige begivenhed, hvor vi markerer, at vi har et solidt erhvervsliv, der er grobund for en kommune i trivsel. Vi har brug for innovative og veldrevne virksomheder, der som LEMAN går foran som et godt eksempel for andre ved at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for vores erhvervsliv og lokalsamfund: Det glæder mig at overrække erhvervsprisen til LEMAN og Thomas Krøyer. Han er både en dygtig forretningsmand og en vellidt, engageret og sympatisk samarbejdspartner og personaleleder, understregede Pernille Beckmann, borgmester i Greve.