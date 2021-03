LED-lys skal øge sikkerheden for bløde trafikanter

Solrød Kommune har indgået et samarbejde med OPEKA om at afprøve et nyt system, der skal skabe rammerne for endnu højere trafiksikkerhed og tryghed ved rundkørslen Cementvej-Solrød Strandvej.