Kvinde udsat for tyveri

En politipatrulje kørte mandag den 16. marts kl. 20.31 til en anmeldelse om et tyveri netop sket i Ishøj Bycenter. En 56-årig kvinde havde siddet på en bænk ved siden af en mørkhudet mand. Idet hun havde kigget væk, opdagede hun, at hendes mobiltelefon var væk, hvorfor manden mistænkes for at have stjålet den. Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.