Kvinde udsat for svindel-opkald

GREVE: Torsdag klokken 08.57 anmeldte en 76-årig kvinde fra Greve, at hun for kort tid siden var blevet ringet op af en mand, der præsenterede sig med et dansk navn fra et betalingskortselskab.

Politiet vil opfordre borgerne til at være særdeles kritiske over for personer, der uopfordret foretager telefonopkald, hvor der bliver bedt om meget personlige oplysninger. Hovedreglen er, at personlige oplysninger aldrig bør oplyses i telefonen, medmindre man er helt sikker på, hvem oplysningerne videregives til - f.eks. efter en kontrolopringning. Ved mistanke om et fupopkald bør samtalen straks afbrydes, inden personlige oplysninger måtte blive videregivet. Så er risikoen for at lide et økonomisk tab stort set udelukket.