Kvinde stjal rengøringsmidler

Onsdag den 26. august kl. 17.30 tilkaldte personale i et supermarked Ved Stationen politiet, fordi man tilbageholdt en kvinde mistænkt for butikstyveri.

En patrulje kørte frem, og sagen endte med, at en 49-årig kvinde blev sigtet for at stjæle rengøringsmidler og grøntvarer for 281 kr., hvilket hun erkendte.