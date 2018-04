Kvinde stjal koldskål og Snøfler

Tirsdag den 24. april kl. 16.14 blev en 49-årig kvinde fra Ishøj tilbageholdt for butikstyveri, efter hun havde forladt et supermarked på Ishøj Lille Torv med både koldskål, kammerjunker og Snøfler, hun ikke havde betalt for. Kvinden erkendte forholdet over for politiet, da de sigtede hende for butikstyveri.