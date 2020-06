Kvinde slingrede på motorvejen: Sigtet for spritkørsel

Greve: Sent søndag aftens slingrede en bil rundt på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, inden billisten, en 20-årig kvinde Hedehusene, valgte at holde ind i nødsporet mellem afkørsel 28 og 29.

Promillen viste sig at være væsentlig over det tilladte, så hun blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Hun havde aldrig taget kørekort, så hun blev også sigtet for kørsel uden førerret.