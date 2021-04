Der er flere måder at blive testet for corona i Solrød. Foto: Jens Wollesen

Kviktestcenter får nye åbningstider

De to walk in kviktestcentre i Solrød Kommune er så populære, at Falck nu har besluttet, at udvide åbningstiderne i kviktestcenteret i Solrød Idrætscenter. Det betyder, at du fra onsdag den 7. april uden at bestille tid kan blive testet med den korte vatpind alle dage i Solrød Idrætscenter fra kl. 9-19. Samtidig har Falck sat aldersgrænsen ned, så børn ned til 6 år kan blive testet, hvis der er samtykke fra deres forældre til testen. Børn skal selv kunne medvirke til testen.