Kviktest i hele marts - nu med korte podepinde

Hver dag i hele marts er det muligt at blive testet for corona ved at få taget en kviktest. Det foregår i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus mandag til søndag kl. 8.00-20.00. Indtil nu er de lange podepinde blevet anvendt i forbindelse med testen, men nu er de korte podepinde taget i brug.

En kviktest er en hurtig måde at blive testet for corona på - du kan nemlig forvente at få svar inden for cirka 15 minutter. Det er i næsen, man bliver podet, og det vil sige, at man får en podepind op i næsen. Den nye metode med de korte podepinde skal kun to til tre centimeter op og skulle derfor være mere skånsom.