SSP-pengene skal sikre kontakt og dialog med Vallensbæks egne unge. Uromagerne udefra må politiet tag esig af. Arkivfoto

Kvart million skal få unge væk fra gadehjørnerne

Sydkysten - 09. februar 2020 kl. 11:44 Af Søren SChaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe unge på cirka 20 i alderen 16 år og opefter skaber utryghed med deres adfærd i det offentlige rum i Vallensbæk. Utrygheden er så markant, at kommunalbestyrelsen har valgt at afsætte penge til en ny SSP-gadeplansmedarbejder.

- Det er folk, som skaber usikkerhed og sælger ting. Det skal simpelthen ikke finde sted i Vallensbæk. Nogle af dem er fra Vallensbæk, og dem skal vi have snor i, og andre kommer udefra. Dem skal politiet tage sig af, forklarer borgmester Henrik Rasmussen (S).

I forvejen har kommunen to gadeplansmedarbejdere på henholdsvis 15 og 12 timer, som primært er på gaden i aftentimerne indtil omkring klokken 23, her skal de tage kontakt til de unge, og skabe en dialog. Kommunalbestyrelsen har sat 250.000 kroner af til den tredje medarbejder, og pengene skal sikre tryghed og styrke den dialog, som er vigtig for at holde de unge ude af problemer.

I forhold til de, der kommer udefra, har Henrik Rasmussen en anden strategi.

- Hvis vi ser, at de begynder at samle sig et sted, så sætter vi et kamera op. Det er Vestegnen det her, der er rigeligt ballade. Derfor er det vigtigt at vise, at de ikke er velkomne her, siger han og peger ud mod en parkeringsplads, hvor videoovervågningen for nyligt er sat op.

- Vi vil ikke have dem her. Vi reagerer med det samme, siger Henrik Rasmussen.

Da kommunalbestyrelsen vedtog at afsætte yderligere 250.000 kroner til den tredje gadeplansmedarbejder, ville flere vide, om ikke medarbejderen skulle være på gaden længere, for at modvirke de andre unge.

- De unge fra Vallensbæk er væk fra gaderne klokken 23. Resten kommer udefra. Og dem skal vi have væk. Politiet har den politik, at hvis det ikke er meldt, så er det ikke sket, så folk skal melde dem, når de ser dem. Så meld dem, så tager politiet sig af dem, lyder det fra borgmesteren.

Gadeplansmedarbejderne kommer blandt andet til at arbejde sammen med de netop genopståede Natteravne. Lige nu er der to stillinger som gadeplansmedarbejder, hvoraf den ene er ledig. Når pengene er frigivet er der tre stillinger i alt og altså to ledige.