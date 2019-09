Se billedserie Kunststien kommer til at gå fra Ishøj Station til Arken. Foto: emrahsutcu

Kunststien Arkenwalk skal binde byen sammen

Sydkysten - 21. september 2019

I 2021 får Ishøj en ny attraktion: En 2,2 km lang, helt unik kunststi.

Kunststien Arkenwalk er udviklet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, kunstner Jeppe Hein og kunst- og kulturbureauet Creator Projects.

Deres projekt vandt i 2018 en stor projektkonkurrence afholdt af Ishøj Kommune, Realdania og Arken.

For at vinde konkurrencen måtte teamet - i skarp konkurrence med tre andre teams af arkitekter og kunstnere - udvikle en idé til en kunstnerisk sti og præsentere et projekt, som hænger sammen både kunstnerisk, arkitektonisk og økonomisk.

Det bliver et yderst spændende projekt

- Jeg glæder mig meget, lyder det fra Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp.

- Vi har undervejs modtaget mange kreative og nyskabende projekter, og jeg er overbevist om, at vi har fundet den helt rette vinder. Der er tale om et nyskabende projekt af meget høj kvalitet, som vil bruge kunst og arkitektur til at skabe rammerne for et bedre udeliv for vores borgere her i Ishøj. Jeg glæder mig meget til, at vores kunststi snart står klar.

Binder Ishøj sammen Arkenwalk er et samarbejde mellem Ishøj Kommune, Realdania og kunstmuseet Arken.

Formålet med den nye 2,2 km lange sti er at binde Ishøj bedre sammen som natur- og kunstby og samtidig gøre det lettere for Arkens over 300.000 årlige gæster at finde fra Ishøj Station til kunstmuseet.

Stien vil begynde ved Ishøj Station og slange sig igennem både en tæt trafikeret stationsforplads, et livligt beboelsesområde, en mørk tunnel, et stille villakvarter og en naturskøn strandpark med eng og søer.

Ambitionen er, at Arkenwalk skal etablere et sammenhængende byrum med en stærk grøn og kunstnerisk karakter. En udendørs, inddragende og kropslig kunstoplevelse, hvor de forskellige områder af byen både skal sættes i scene og supplere hinanden, mens borgerne bevæger fra Ishøj Station til Arken.

- Arken Walk er et rigtig godt eksempel på landsskabsarkitektur og kunst, der finder sammen og skaber et samlet velfungerende hele. De sjove lygter er med til at skabe forundring og oplevelser, og samtidig sætter projektet på en fin måde fokus på klimadagsordenen, siger programchef Astrid Bruus Thomsen fra Realdania.

-Jeg håber, at byens borgere og gæsterne på vej til kunstmuseet vil tage Arkenwalk til sig. Jeg håber, området bliver en naturlig del af livet i byen, samtidig med at det kan være med til at styrke nysgerrigheden på kunst og kunstoplevelser.

Ud over det sædvanlige De forskellige områder af Ishøj, som Arkenwalk skal gå igennem, vil fremstå som en kunstpark. De vil få forskellige typer beplantning, som fremhæver områdernes karakteristik, mens en række lysskulpturer - i form af knaldrøde, bøjede gadelamper - skal stå som finurlige vejvisere langs hele ruten.

Målet er at give Ishøjs borgere og Arkens gæster en inddragende og sanselig kunstoplevelse ud over det sædvanlige.

-Ideen med Arkenwalk er at give beboerne på ruten imellem Ishøj Station og ARKEN et kunstnerisk udformet miljø, som er brugerinddragende, sansestimulerende og oplevelsesrigt. Jeppe Hein, som er internationalt anerkendt for blandt andet sine spektakulære udendørs installationer, har skabt et unikt identitetsskabende lokalmiljø, der sprudler af leg og fællesskab, siger museumsdirektør Christian Gether fra Arken.

- Arkens besøgende vil allerede, når de træder ud af Ishøj Station og hele vejen til museet, få en kunstnerisk og humoristisk oplevelse, der giver stof til eftertanke.

ArkenWalk forventes at blive betrådt af de første gæster i 2021.