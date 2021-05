Kunstner fylder rundt

Kirsten og hendes mand Renè har boet i Greve i 40 år men i 2017 flyttede de til Rynkeby, lige syd for Kerteminde på Fyn, hvor de fandt de helt rigtige rammer til at forfølge en drøm, de havde haft i mange år. De er i dag indehaver af galleri Milo og B&B som de har drevet med stor succes. De åbnede op i påsken 2018 og har til dato haft 25 forskellige kunstnere som har udstillet i galleriet ud over Kirstens tulipanmalerier