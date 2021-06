Kunne endeligt mødes til et ægte sankthansbål

Som sædvanlig var der både arrangeret et børnebål og et bål for de voksne i Strandparken. Coronarestriktionerne dikterede, at der måtte være 500 personer til hvert arrangement, og de gratis billetter blev udsolgt i løbet af et par dage - et tydeligt bevis på, at folk har savnet at være sammen om gode oplevelser.