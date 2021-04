Kirstin Møller var nummer 500, der blev testet i forbindelse med Kulturiums nyeste testkampagne. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Kulturium sætter vild koncert på højkant: 3000 tests og fællesskabet vinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturium sætter vild koncert på højkant: 3000 tests og fællesskabet vinder

Sydkysten - 27. april 2021 kl. 12:50 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Sanne Salomonsen og The Sandmen kan komme til Ishøj i juni. Men det kræver, at 3000 bliver testet i Kulturium.

Kulturium har iværksat en ny kampagne, hvor de simpelthen udlodder en Byhavekoncert med to af Danmarks største rocknavne, hvis i alt 3000 personer bliver testet inden teststedet i Kulturium lukker fredag aften.

- Det er fordi, vi vil slå fast, at Ishøj skal holde fast, siger leder af Kulturium, Marie Herborn og fortsætter:

- Nu går tallene den rigtige vej for Ishøj, nu skal vi holde fast for at blive ved med at genåbne. Derfor gentager vi successen, som vi havde med de unge, hvor vi også udloddede koncert- og biografbilletter. Dengang skulle 400 unge testes, for at de kunne få koncerten, siger Marie Herborn. Det gik, som det skulle, og nu skruer Marie Herborn og Kulturium lidt op for ambitionerne - flere skal testes og der er kort tid til at nå det. Men præmien er derefter.

Marie Herborn forklarer, at koncerten med Sanne Salomonsen og The Sandmen bliver en ekstra Byhavekoncert oveni i de tre, som Kulturium normalt arrangerer. Men hun forklarer samtidig, at der, på grund af corona-usikkerheder, er lidt tvivl om, hvor mange mennesker, der kan være med til koncerten.

- Vi regner med 500, siger hun.

For hinanden

I lørdags blev konkurrencen sat i gang, og på fredag - Store Bededag - klokken 21 er der deadline. Undervejs er der præmier. Der udloddes fribilletter til nummer 500, 1000, 1500, 2000, 2500 og 3000, der bliver testet. Mandag nåede de at give præmien til nummer 1000.

Marie Herborn understreger, at det, trods de individuelle præmier, har været vigtigt at konkurrencen skal være for fællesskabet:

- Det har været vigtigt at sige, at det ikke er en individuel præmie, det her med at blive testet er noget, vi gør for hinanden. Derfor udlodder vi også koncerten, som er en præmie til fællesskabet, siger hun.

Kulturium er indtil videre kun teststed til og med Store Bededag. Teststedet lukkede også for nyligt ned til fordel for Region Hovedstadens teststed, hvor man skulle bestille tid. Teststedet blev oprettet i nogle lokaler lige ved Kulturium. På Facebook og andre steder har det været tydeligt, at Kulturium som teststed uden tidsbestilling, har været en succes, men at nedlukningen og tidsbestillingen har skabt forvirring. Men forvirringen er ved at være overstået, fortæller Marie Herborn:

- Den seneste uge har vi set at borgerne gradvist er "vendt" tilbage. Men det har skabt en del forvirring at tiderne skifter en del. I Kulturium tester vi fredag fra 15 til 21 og onsdag og torsdag fra 8 til 14, siger hun og understreger endnu engang, at Kulturium er teststed uden tidsbestilling:

- Vi har simpelthen mødt så mange glade borgere siden vi i lørdags fik lov at åbne dørene for PCR test igen. Vi kan mærke at det betyder noget for vores gæster med den fleksibilitet det giver i hverdagen ikke at skulle bestille tid.