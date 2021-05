Chief 1, måske kender du ham fra Rockers By Choice, måske fra Melodi Grand Prix, Toppen af Poppen eller radioen. Bagkataloget giver i hvert fald rig mulighed for at have stiftet bekendtskab med manden, som går på scenen i Kulturium 8. maj. PR-foto

Kulturium i Ishøj genåbner med vild weekend

Ishøj: Har du savnet at gå til koncerter, teater og se en god film i biografen? Så er der godt nyt til dig for Kulturium står klar med et stærkt program lige fra genåbningsdagen; "Det har været vigtigt for os fra start at byde gæster tilbage til alle de særlige kulturoplevelser som vi ved rigtig mange har savnet under den lange nedlukning og vi glæder os rigtig meget til at rulle den røde løber ud 6. maj, ligesom vi gjorde da vi åbnede biblioteket 21. april". I hele weekenden byder Kulturium gæster på et glas bobler ved livearrangementerne.