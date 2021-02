Oscar Engelbrecht glæder sig over, at kunne hjælpe omkring testningen i Kulturium. PR-foto

Kulturium arbejder videre trods nedlukning

Sydkysten - 10. februar 2021 kl. 19:00

ISHØJ: Kulturium har i flere omgange siden sommeren 2020 har været midlertidigt testcenter, og siden 4. januar har Kulturiums medarbejdere, sammen med ekstra personale for Ishøj Svømmehal, budt de mange besøgende velkommen alle ugens dage, og hjulpet det mobile testcenters personale med at få en hurtig podningsekspedition.

- Normalt ville vi sælge billetter, slik og sodavand eller hjælpe gæsterne på plads til arrangementerne, men nu hjælper vi folk med at komme sikkert ind og blive podet. Det er noget andet, end vi er vant til, men dejligt at kunne hjælpe folk med noget så vigtigt, fortæller Oscar Engelbrecht som er en af de medarbejdere som arbejdet rigtig meget i testcenteret.

Fokus for personalet har været at byde folk velkommen og styre køen via et nummersystem, hvilket medfører, at man sjældent behøver at stå i lang kø. I stedet er der mulighed for at sidde i husets sofaer eller ved de hyggelige caféborde mens man venter - og der er naturligvis god afstand og masser af rengøring.

Selvom biografen er lukket står popcornmaskinen tændt, og Kulturium byder gæsterne på gratis vand og popcorn i ventetiden. Kulturiums medarbejdere ønsker at sikre gæsterne en god oplevelse, selv om det ikke er helt det samme at slå dørene op til en podning, som til en koncertoplevelse.

- Testcentret er en af grundstenene i strategien for at inddæmme smitte og at kunne genåbne samfundet. Netop derfor er det så meningsfyldt at have det her i huset. En af vores kerneværdier er at sikre gode oplevelser, og det har vi kunnet overføre til vores gode samarbejde med regionen om det midlertidige testcenter, siger Kulturiums leder, Marie Herborn.

Servicen er noget de lokale borgere har værdsat, og der bliver jævnligt blevet delt meget positive kommentarer i den store lokale facebookgruppe "Vores Ishøj". Her skriver nogen blandt andet, at Kulturium må være landets bedste teststed.

- De flotte ord betyder rigtig meget for os, når medarbejderne i en lang periode har løbet stærkt og stiller op med ganske kort varsel. Så det er virkelig dejligt, at se det bliver værdsat, og vi er lykkedes med at skabe de gode rammer, siger Marie Herborn.

Testningen er åben for alle borgere, uanset om man er fra Ishøj eller andre steder, og det er personale fra Region Hovedstaden, som tester med en podepind, som skal ned i halsen. Siden januar er der blevet testet cirka 2000 personer per uge, men der er kapacitet til flere.

Især er fokus særligt fokus på at få flere unge til at kigge forbi testcenteret. Derfor er åbningstiden er udvidet helt frem til klokken 20 så unge og folk der går på arbejde kan komme forbi.

schaadt