Se billedserie Ingelise og Børge Kjærulff fejrede i går krondiamantbryllup. - På grund af corona har vi fravalgt, at nogen skulle stå og lave stor æresport, så vi har i stedet fået denne fine her, hvor også vores billede hænger fra vores bryllupsdag, fortæller parret. Foto: Kenn Thomsen

Krondiamantbrudepar: - Vi fik en slem forskrækkelse

Sydkysten - 25. marts 2021 kl. 14:07 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Ingelise og Børge Kjærulff på Kildetoften i Solrød kunne onsdag den 24. marts fejre krondiamantbryllup.

Ingelise og Børge Kjærulff er et stort smil, da de byder indenfor i villaen på Kildetoften 10 i Solrød, hvor de har boet de seneste 45 år. De er blevet fejret fra tidligt på formiddagen, hvor familie og venner har kigget forbi sådan lidt drypvis, og der kommer også gæster til smørrebrød lørdag.

- Børge er 89 år, så han er vaccineret. Jeg er 82 og venter på, det bliver min tur til at få et stik mod corona, så vi gør, hvad vi kan for at passe på, siger Ingelise, som fortæller, at det har været en fantastisk dag, og at de begge er dybt taknemmelige over, at de har fået mulighed for at fejre deres 65-års bryllupsdag.

- Vi har glædet os til dagen, men lige pludselig den 5. januar i år blev der vendt op og ned på vores verden. Vi troede et øjeblik, at vi ikke fik lov til at opleve denne festdag sammen, fortæller Ingelise, og både hun og Børge, som ellers er fuld af smittende glæde, får et kort øjeblik tårer i øjenkrogene.

- Ingelise sover altid længere om morgenen, end jeg gør, og det må hun gerne, men jeg undrede mig over, at hun ikke var kommet op. Da jeg så kommer ind i soveværelset, så det lidt mærkeligt ud, og Ingelise var lidt konfus. Vi fik hjælp fra genboen og fat i ambulance og af sted med Ingelise, fortæller Børge.

- Ja, det var en blodprop, og heldigvis kom jeg hurtigt på hospitalet og fik trombolyse. Efter den første gang så fulgte yderligere to gange på hospitalet på grund af følger af blodproppen, så det var lige ved at slå os lidt ud af kurs. Heldigvis så er jeg efter god hjælp fra både hjemmepleje og ergoterapeuter næsten tilbage i topform, siger Ingelise.

Ingelise fortæller, at hun og Børge er super gode til at være der for hinanden - også når det er svært. De er gode til at hjælpes ad med tingene.

- Ja, lige med undtagelse af den slemme forskrækkelse med min indlæggelse, så går det godt. Vores ægteskab har altid været lige ud af landevejen. Man skal huske, det er ikke lyserødt hver dag, men vi skal ikke klage. Vi har et godt liv med hinanden, der er fyldt med glæder i hverdagen og masser af skønne oplevelser.

Modsætninger - Ja, vi er i bund og grund hinandens modsætning. Ingelise er Frederiksberg-pige og jeg Vesterbro-dreng. Ingelise elsker havearbejde, og jeg vil ikke have noget med det at gøre. Jeg nyder at lave mad og sørger altid for hjemmebag. Ingelise vil hellere tage opvasken end lave maden. Sådan er det lidt med det hele, og det har altid været vores styrke, tror jeg, siger Børge, som med det samme vidste, at Ingelise var kvinden i hans liv, da han mødte hende første gang, og selv om det er rigtig mange år siden, så står det fortsat lysende klart for Børge.

En kvinde efter min smag - Det var kærlighed ved første blik, og kærligheden er intakt. Jeg husker det, som var det i går. Da jeg så Ingelise kom gående i foyeren på Platan Bio, der tænkte jeg, det var lige en kvinde efter min smag, og jeg fik fart i skoene og kom hurtigt hen til hende. Jeg arbejdede i biografen på billetkontoret, og jeg tilbød en gratis billet og tænkte, den var hjemme, fortæller Børge med et stort smil.

Ingelise smiler til Børge. Hun husker også tydeligt den dag.

- Jeg svarede, at jeg havde råd til at betale for mig selv, fortæller hun, som 14 dage efter igen dukkede op i biografen og denne gang havde Børge mere held med sig. og den første middag spiste de sammen på et af de fine steder - nemlig Divan 1.

- De første år boede vi under små kår i København. Så rykkede vi til Brøndbyøster i 1967. Så ville vi gerne lidt længere ud på Sjælland. Lige meget hvad vi så på, så blev vi ved med at vende tilbage til Solrød. Vi er glade for at bo her i Ejegårdskvarteret, og vi nyder den dejlige natur i Solrød. Så vi bliver her, kommer det med fasthed i stemmen fra Børge, som fortæller om udbygning af villaen og renovering, og at der altid er noget at tage sig til.

Jeg har aldrig kedet mig og heller ikke fået noget forærende. Jeg har arbejdet siden jeg var 12 og haft flere job på samme tid. Jeg var piccolo på et sætteri, hvor jeg kom i lære som typograf. Det førte mig til Berlingske Tidende, og i 1976 tog jeg et spring ind i den finansielle verden, hvor jeg blev ansat i daværende Fællesbanken, hvor jeg var, til jeg gik på pension i 1991, fortæller Børge.

Ingelise gik hjemme de første mange år, da Ingelise og Børge gik fra at være de to til de blev fem.

- Det var dejligt nok, mens vores tre børn var små, men så fik jeg trang til at komme ud på arbejdsmarkedet. Jeg nåede 30 år i hjemmeplejen på Frederiksberg. Gik på pension da jeg var 66 for at konstatere, at jeg havde alt for meget energi. Jeg søgte ind i hjemmeplejen i Solrød, hvor jeg først stoppede, da jeg var 74, griner Ingelise.

Begge har altid nydt at arbejde, men de har også sat stor pris på deres fritid, hvor de har rejst flere gange om året.

- Ferierne har altid været i udlandet. Vi har været 45 gange på Gran Canaria, og vi har været ivrige campister og kørt til mange steder sydpå med campingvogn blandt andet Gardersøen. Vi kan se tilbage på mange dejlige minder sammen med vores børn og børnebørn. Ja, nu har vi også seks oldebørn og et syvende på vej.

- På grund af corona, så har vi også måtte udskyde vores seneste rejse til Rhodos. Den har været booket om nu tre gange, så nu begynder vi at tvivle på, om vi kommer af sted, siger Ingelise.

- Vi købte ny bil sidste år, så må vi nøjes med nogle små ture herhjemme, supplerer Børge, som allerede nu glæder sig til, at der bliver fest igen til november, hvor han fylder 90.