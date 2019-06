Tillidsrepræsentant Søren Andersen, arbejdsmiljørepræsentant Lone Skafte og skoleleder Rasmus Krøll Bjerregaard arbejder tæt sammen for at skabe tillid og sikre at alle trives.

Krogårdskolens lærere har rekordlavt sygefravær

Skoleleder på Krogårdskolen, Rasmus Krøll Bjerregaard, er stolt over og glad for, at medarbejderne trives. Og trivslen er ikke tilfældig. Både han og medarbejderne har arbejdet målrettet på, at skolen skal være et godt sted at arbejde, og det kan nu ses i skolens fravær. For fire år siden var medarbejdernes fravær på over syv procent, mens det i dag er under tre procent.