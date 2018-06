Krogårdskolen bliver den første skole i Greve med gåbus. Arkivfoto fra Dansk Skoleidræt

Krogårdskolens elever skal gå med »Gåbussen«

Sydkysten - 03. juni 2018 kl. 18:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som den første skole i kommunen vil Krogårdskolen indføre såkaldte gåbusser for skolens elever. Formålet er, at børnene skal gå i skole i stedet for at blive kørt af forældrene.

Krogårdskolen har som den første skole i Greve valgt at starte gåbusser for skolens elever. Tanken er, at give eleverne et sundt, sjovt og trafiksikkert alternativ til at blive kørt i skole af forældrene.

Gåbus er en fast rute, hvor store børn fra 6.-9. klasse tager imod yngre elever og følger dem i skole. De mødes på opsamlingssteder - såkaldte stoppesteder. Der bliver børnene krydset af og får en gul vest på. Når turen er afsluttet, kan chaufførerne ved hjælp af en app meddele forældrene, at deres børn er nået frem til tiden.

På Krogårdskolen håber skolederen, at gåbussen betyder mere plads på skolevejen, når færre forældre kører deres børn. Samtidig skal gåturen også styrke fællesskabet blandt eleverne.

Gåbussen går for første gang torsdag d. 7. juni 2018, med stoppesteder ved:

Storebjerg kl. 07:25, Tværager kl. 07:35 og Eriksmindecentret kl. 07:45.

Trygt fællesskab

Skoleleder Rasmus Krøll Bjerregaard glæder sig meget:

- Det er et enormt spændende projekt, som vi har fået muligheden for at indføre på vores skole. Gåbussen skal gøre det trygt for forældre at sende deres børn i skole ad fortovene. Samtidig får børnene udviklet tanken om en aktiv livsstil og lærerne får friske og undervisningsparate elever ind om morgenen, siger han.

Gåbus er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det er udbredt til i alt 54 skoler i Danmark og erfaringerne er, at gåturen i fællesskabet, gør eleverne mere klar til første time.