Kristina vil ikke slippe frisørfaget

Sydkysten - 29. februar 2020 Af Helle midskov

Kristina Myrthue kan i dag, lørdag den 29. februar, fejre 40-års jubilæum som frisør, og hun regner med, at hun dagligt skal bruge frisørsaksen mange år frem. Jubilæet fejres på arbejdspladsen i Frisør You2 på Vallensbæk Strandvej.

Det lå ellers ikke i kortene, at Kristina skulle uddanne sig til frisør. Kristina drømte om at blive sminkør på et teater, men det viste sig at vejen til at lægge makeup på skuespillerne forudsatte, at man først var uddannet frisør, og det er hun glad for i dag. For da Kristina først kom i gang på frisørskolen, så blev hun i den grad grebet af frisørfaget.

- Da jeg var udlært, så blev jeg i halvandet år på frisørskolen, hvor jeg underviste. Det var en spændende tid med meget læring, men så trak det i mig med at komme videre, fortæller hun.

Det første job var i en frisørsalon i Albertslund. Derefter fulgte job i Enevolds Frisørsalon ved Helle Mikkelsen i Vallensbæk Strand i flere år, som Kristina overtog. Hun ændrede navnet til Din Frisør, og den drev hun i 15 år.

- Som frisør møder man så mange forskellige mennesker, det nyder jeg i fulde drag, fortæller hun, der valgte at drive salonen alene og ikke ansætte medarbejdere.

- Det har aldrig været et problem for mig med at være booket helt op. Jeg havde vænnet mig til en sparsom fritid som selvstændig, men da jeg for nogle år siden blev mormor, så må jeg indrømme, at så ville jeg gerne have lidt mere fritid. Jeg ville gerne have fri om lørdagen, men min samvittighed bød mig ikke at indskrænke åbningstiden. Så traf jeg beslutningen om at lukke min salon, fortæller hun, der ville prøve kræfter med noget helt andet.

Kristina fik mulighed for at køre med blodprøver i Region Hovedstaden.

-Jeg skulle køre fra Hedehusene til Glostrup og Ishøj til Hvidovre, og så skulle jeg rundt på el-scooter i København. Da jeg fik det at vide, så trak jeg håndbremsen, det var ikke lige noget for mig, fortæller hun, der havde henvist en lang række af sine kunder til frisør Helle Skov, som har Frisør You2 på Vallensbæk Strandvej 80, med undtagelse af de kunder, som Kristina kørte hjem til og ordnede hår på.

- Helle sagde, at hvis jeg fik abstinenser og ikke kunne undvære at arbejde som frisør, så måtte jeg ringe, og det gjorde jeg så nærmest med det samme, fortæller hun, som bare ringede op og sagde: - Jeg har abstinenser.

- Så mit eneste forsøg på at slippe frisørfaget mislykkedes og heldigvis for det. Jeg har været her i Frisør You2 siden den 1. september 2019, og jeg kan lige så godt sige det. Jeg bliver her, indtil jeg bliver smidt ud, smiler hun, der har ca. 10 timer om ugen i salonen og derudover fortsat har de gamle kunder, som hun kører hjem til.

- Nu har jeg fået mere tid til at være mormor, som jeg ønskede. Det nyder jeg så meget, fortsætter hun.

Der er jubilæumsreception lørdag den 29. februar fra klokken 14 til 16 i Frisør You2 på Vallensbæk Strandvej 80.