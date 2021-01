Kristendemokraterne har valgt spidskandidat

- I partiet er man optimistisk for at få valg, da der er kommet en del flere medlemmer i det seneste år, både lokalt og på landsplan. Vi mærker tydeligt, at vi har fået Isabella Arendt som formand, og at hun har en evne til at nå ud blandt vælgerne med KD's mærkesager. KD vil gå til valg på, at borgerne skal inddrages mere i de beslutninger der vedrører dem (især sager som mink). KD er et parti, der taler de svage borgeres sag. KD vil tæt på de mennesker, der er berørt af beslutningen. KD vil værne om vores natur og miljøet. Det frivillige arbejde skal belønnes. Byrådet er til for borgerne, - ikke omvendt, lyder det fra Eva Guldfred.