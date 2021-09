Kristendemokraterne er klar til valget

Eva Guldfred, Jens P. Hansen og Beniamin Tecsa er partiets kandidater ved kommunalvalget. Pressefoto

Sydkysten - 15. september 2021 kl. 14:55 Kontakt redaktionen

Det er anden gang KD i Greve stiller op til byrådsvalget. I 2017 var der kun en person opstillet, men i år er der tre på listen. KD har oplevet en medlemsfremgang både lokalt og på landsplan.

Derfor har partiet også tro på fremgang til det lokale valg i Greve kommune. Der er lavet et valgforbund med Konservative, som vi også har flere fælles synspunkter med.

Vi vil i det nye byråd arbejde for at samle på midten, så der kan blive et bredere og bedre samarbejde end i det nuværende byråd.

Familien er samfundets byggesten, og derfor er det vigtigt at familierne fungerer. KD vil derfor arbejde for at indføre anonym rådgivning til par med børn under 18 år. Vi ønsker også at familier skal have mulighed for at vælge hjemmepasning med tilskud fra kommunen.

Det firvillige arbejde skal prioriteres højt. Der skal gives gode rammer og økonomisk støtte. Børn og unge fra nydanskere skal have mulighed for at deltage i foreningerne i en prøvetid. Det gælder de foreninger som kommunen støtter. Vi tror det vil styrke integrationen.

Erhvervslivet skal sikres en hurtig behandling ved ønsker om etablering, udvidelse, osv. Det gælder uanset om det er en lille eller stor virksomhed. Både landbrug, håndværker og industri.

Ældre borgere skal sikres den nødvendige hjælp både praktisk, og til personlig pleje. Det er de ældre som har skabt de gode forhold vi har i dag. Hvis det bliver nødvendigt med ophold på plejecenter, skal det prioriteres, at vedkommende kan fastholde sit netværk. Der skal tilbydes forskellige aktiviteter, med personalet, til beboerne på plejehjemmene. Mere tid sammen, til beboere og personale. Papirarbejdet skal nedprioriteres.

Folkeskolerne skal gives tidssvarende rammer, og sikres et højt fagligt niveau. Lærerne skal vises tillid, så de føler ansvar. Friskoler skal gives samme vilkår som folkeskoler.

KD ønsker borgerinddragelse. Uanset om det er skoler, børnehaver, plejehjem, nybyggeri osv. Vi vil give de borgere, det berører, indflydelse på beslutningerne, inden det vedtages i byrådet. - Vi har den holdning, at byrådet er til for borgerne, ikke omvendt. Ved samtale når vi mere, til gavn for alle.

I KD ser vi det enkelte menneske som værdifuldt, uanset race, alder, erhverv osv. Mennesker er forskellige og skal derfor ikke behandles ens, men individuelt, lyder det fra partiet.