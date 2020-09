Kraftige regnskyl har givet to overløb på rensninganlæg

30 millimeter regn faldt på en time, hvilket svarer til en 20-års hændelsen. Det er store mængder vand, og i den sammenhæng kalder man det et skybrud, når der falder 15 millimeter på en halv time. Fra onsdag til lørdag faldt 90 millimeter, hvilket svarer til næste to måneders nedbør på fire dage.

Overløbet var årsag til, at Greve og Solrød Kommuner valgte at advare mod at bade på strandene i de to kommuner.