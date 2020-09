Kraftig 50-årig masturberede foran 16-årig i S-tog

Natten til lørdag klokken 03.00 anmeldte en 16-årig ung kvinde fra København, at hun og en gruppe veninder sad i S-toget fra Køge mod København, og at de kort forinden havde været udsat for blufærdighedskrænkelse.

I toget skråt over for de unge kvinder havde siddet en mand, som omkring Solrød Station blottede sig for dem. Han havde desuden masturberet foran kvinderne, og var stået af på Karlslunde station.