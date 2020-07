Se billedserie Fra venstre er det indehaver Henrik Jørgensen, partner Stewart Moeliker-Twigg og indehaver Gert E. Sørensen. Foto: Emil Kristensen.

Koster både hele og halve millioner: Bådene rives væk

Flere danskere drømmer om at få vind i sejlene, og lige nu er der gang i bådsalget hos Tempo

Sydkysten - 06. juli 2020 kl. 17:07 Af Emil Abkjær Kristensen

Det kunne godt tyde på, at der bliver tættere trafik på havet denne sommer, end tilfældet er normalt. I hvert fald melder Tempo Bådsalg på Ishøj Havn, at de sælger langt flere både, end de gjorde på samme tidspunkt sidste år.

- Vi har en væsentlig fremgang i vores salg, og jeg vil tro, at vi har en stigning på op til 35 procent i forhold til sidste år, siger Gert E. Sørensen, der er medindehaver af Tempo Bådsalg.

Forretningen på Ishøj Havn sælger både nye både, og er derudover en af Danmarks største forhandlere af brugte både. Her er oplevelsen, at folk, der længe har overvejet at købe en båd, bruger denne sommer til at realisere drømmen.

- Mange af vores købere har gået og kigget længe, og de gør nu alvor af det, fordi sommerferien for manges vedkommende skal bruges i Danmark, siger Gert E. Sørensen, der også oplever, at flere end normalt er hurtige til at træffe en beslutning.

- Vi sælger ret mange både efter blot en enkelt fremvisning. Normalt tager folk gerne hjemog tænker lidt over det, men vi oplever, at der bliver slået hurtigt til.

- Vi har også haft nogle af vores interessante både, som er blevet solgt en halv time efter, de blev lagt på nettet.

Ikke en billig hobby Gert E. Sørensen forklarer, at det især er både i prisklassen mellem 200.000 og 500.000, der er eftertragtede og som har sikret en større omsætning end normalt.

- Men vi har også solgt en del både i millionklassen i de seneste måneder, siger han.

Den stigende omsætning kommer efter coronanedlukningen, og her oplevede Tempo Bådsalg også, at der lige pludselig blev stille.

- Da landet lukkede ned, stoppede vores telefoner med at ringe, og i en 14 dages tid var der helt stille. Vi nåede lige at drøfte internt og med vores revisor, at hvis det fortsatte, så måtte vi måske sende medarbejdere hjem og ansøge om løntilskud, siger Gert E. Sørensen.

Det blev dog ikke nødvendigt for det gode påskevejr i starten af april pirrede danskernes sejlelyst.

- Det blev et vendepunkt, og siden er salget steget markant, siger Gert E. Sørensen og forklarer, at det begynder at tynde lidt ud i antallet af de mest populære både.