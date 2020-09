Borgmester Henrik Rasmussen (K) skrev under kort efter repræsentanterne fra Combi-Byg, som skal bygge svømmehallen havde gjort det. Foto: Søren Schaadt Larsen

Kontrakt på ny svømmehal skrevet under

Tirsdag formiddag blev underskrifterne sat og champagnepropperne poppet, da Vallensbæks nye svømmehal for alvor blev officiel.

- Tillykke!, lød det fra borgmester Henrik Rasmussen (K) til entreprenører, rådgivere og arkitekter, som var mødt op for at sætte en underskrift på den endelige kontrakt på det kommende svømmehalsbyggeri.

- Vi glæder os også til at gå i gang, lød det fra entreprenørerne fra Combi-Byg, som har vundet opgaven.

I sin tale til de fremmødte understregede borgmesteren, som selv er uddannet bygningskonstruktør, at byggeriet skal fejre det gode håndværk.

- Bare se, hvad en god flisemurer kan lave. Det bliver der masser af i den nye svømmehal, lød det fra borgmesteren, som understregede overfor samarbejdspartnerne, at det er et prestigeprojekt, som Vallensbæk skal kunne være stolte af i fremtiden.

- Det skal vi nok sørge for, lød svaret fra Poul Pedersen, projektchef og partner i Combi-Byg.

Han kunne samtidig fortælle, at de det kommende år vil tilrette projektet og afklare det med bygherren:

- Så regner vi med at gå i jorden i løbet af sommeren 2021, forklarede Poul Pedersen.

Svømmehallen forventes at stå klar i 2023, hvor borgmesteren fortalte, at han, entreprenørerne, rådgiverne og arkitekterne kommer til at klippe snoren i vandrutsjebanen.