Konservatives Hans Odder stopper i byrådet

Sydkysten - 31. januar 2021 kl. 11:25 Af Helle Midskov

Hans Odder vælger at udtræde af Solrød Byråd den 1. marts af arbejdsmæssige årsager og for at give de konservative kandidater det bedste udgangspunkt ved kommunalvalget til efteråret.

- Jeg gider ikke mere. Det var et klart mål for mig, når biogassen var i hus, så ville jeg tage mit gode tøj og gå, siger Hans Odder om beslutningen og refererer til det seneste byrådsmøde i Solrød, hvor han var med til at stemme for endnu et biogasanlæg i Solrød.

Det er ikke nogen overraskelse, at Hans Odder vælger at forlade lokalpolitik nu. Det har været planen længe, at han ikke ville genopstille til kommunalvalget til efteråret. Han har tidligere givet udtryk for, at den negative tone i debatterne i byrådet i de seneste år og på de sociale medier har været med til at fremskynde beslutningen om at forlade lokalpolitik, selv om Hans Odder synes, at han er hårdhudet og godt kan tåle lidt af hvert.

- Kæden hopper af, når jeg for eksempel bliver kaldt for løgner, når jeg fremfører fakta, forklarer han, som har været valgt til byrådet i Solrød de seneste 12 år.

Intet er over partiet Når Hans Odder vælger at stoppe her 1. marts og ikke vente til udgangen af året, så skyldes det også, at han gerne vil give parti- og byrådskollegaen, Jan Færch, som er partiets spidskandidat til kommunalvalget, en større chance for at markere sig. Han vil også gerne give plads til listens nummer to, som er Morten Scheelsbeck, der tidligere har siddet i byrådet i perioden 2014-2017. Han opnåede ikke valg ved det seneste kommunalvalg i 2017.

- Når det gælder politik, så er ingen større end partiet. Det handler helt klart for mig om, hvad der er bedst for Det Konservative Folkeparti, sådan er det, og sådan vil det altid være. De nye skal have de bedste chancer for at vise, hvad de står for. Det er årsagen til, at vi laver skiftet i så god tid som muligt, forklarer Hans Odder.

Den Konservative byrådsgruppe indstiller til byrådet, med baggrund i konstitueringsaftalen, at Jan Færch overtager Hans Odders udvalgspost i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget. Morten Scheelsbeck indtræder i Familie- og Uddannelsesudvalget i stedet for Jan Færch. Hans Odder er bestyrelsesmedlem i Solrød Fjernvarme A.M.B.A. Den post overtages af Jan Færch og posten som repræsentantskabsmedlem i HMN overtages ligeledes af Jan Færch.

Pladsen i det tunge Økonomi-, teknik- og miljøudvalg vil være godt for Jan Færch at prøve kræfter med, og Morten Scheelsbeck er i topform og har meget at byde ind med. Det er helt klart min vurdering, siger Hans Odder om den nye duo, der skal føre den konservative politik videre.

Den eneste post, som Hans Odder fortsætter med, er bestyrelsesposten i Solrød Biogas A/S, som er et af Hans Odders helt store interesseområder, det gælder både i fritiden og arbejdsmæssigt. Hans Odder er til daglig driftschef for Solrød Vandværk, og det er et arbejde, hvor der i den kommende tid bliver mere end rigeligt at se til.

- Forsyningsvirksomheder har jeg stor indsigt i og synes er spændende, og derfor vil jeg godt fortsætte med en af de poster, og det bliver bestyrelsesarbejdet i Solrød Biogas A/S, forklarer Hans Odder, som arbejdsmæssigt ser ind i nogle meget travle år i forhold til vandværket.

Blødgøringsanlæg Solrød Vandværk står overfor udskiftning til et kæmpe blødgøringsanlæg med et budget på 45 millioner kroner.

- Der har været en lang proces, hvor vi har spurgt brugerne, og der er stor tilslutning til det. Vi er nu klar til at gå videre med installation af anlægget, der skal kunne behandle en million kubikmeter vand om året. Vi forventer at tage det i drift i 2. kvartal 2022, fortæller Hans Odder om den store og spændende opgave.

Selv om Hans Odder nu slipper byrådsarbejdet, så er han ikke på jagt efter nye interesser at få tiden til at gå med, der er i forvejen rigeligt at se til.

aflastningsfamilie - Vi har tre børn i alderen 25 til 30 år, som er fløjet fra reden nu, og har også et lille barnebarn på to og et halvt år, som vi gerne vil være der for. Men derudover så har vi i 25 år også været aflastningsfamilie hver anden weekend. Vi har haft børn fra Greve, Solrød, Høje- Taastrup og nu Køge. I øjeblikket har vi to syriske drenge på 14 og 15 år, som er kommet i vores hjem de seneste 14 måneder. Vi prøver at give dem noget struktur, selvtillid og en masse kram, fortæller Hans Odder, som synes, man har pligt til at hjælpe, hvor man kan.

- Det er min hustru, som er uddannet socialpædagog og ved meget om det, men det er en fælles beslutning og mange af de unge, som vi har haft i pleje her i familien, har ofte oplevet fravær af en far, så der har jeg en opgave. Vi vil gerne fortsætte med og have tid til at være aflastningsfamilie og give vores lille bidrag til et bedre liv for nogle unge, som har fået en svær start på livet, fortsætter han.

Så der er ikke udsigt, at Hans Odder kommer til at kede sig, selv om han ikke længere skal bruge tid på at læse politiske dagsordener, når han stempler ud af byrådet i Solrød den 1. marts. Inden da er der dog et sidste byrådsmøde, som han skal deltage i den 15. februar.