Konservative vil have videoovervågning i indkøbscenter

Sydkysten - 11. oktober 2021

Videoovervågning. Borgmesterkandidat Jan Færch vil have videoovervågning i Solrød Center.

Solrød: -Ingen skal være nødt til at bede deres børn om at blive væk fra centeret efter klokken 20.00. Ingen skal føle sig utrygge ved at gå gennem centeret i aftentimerne. Og ingen skal acceptere dårlig opførsel fra grupper af unge i vores fælles center eller andre steder. Det mener Jan Færch (K), der nu vil have videoovervågning i Solrød Center på dagsordenen i byrådet.

- I Solrød ser vi fra tid til anden kriminelle unge hænge ud, især i Solrød Center, hvor de skaber utryghed med deres opførsel og salg af stoffer. Sammen med dem kommer en række følgekriminalitet som cykeltyverier, hærværk og trusler. Det skal vi ikke finde os i. De skal ikke være i Solrød, og når de kommer, skal de bekæmpes med alle de ressourcer, vi kan mobilisere. Herunder videoovervågning, mener Jan Færch.

Flere aktuelle sager om narkosalg

Så sent som i midten af september blev en 21-årig lokal mand anholdt for narkosalg i Solrød Center. Midt- og Vestsjællands Politi meldte senere ud, at de også har identificeret to andre sælgere, som nu kan se frem til at få besøg af politiet. Ifølge De Konservative i Solrød understreger disse aktuelle sager behovet for, at der bliver taget skrappere midler i brug hurtigst muligt.

- Sidste år godkendte vi sammen med et flertal i byrådet en anmodning fra Solrød Centerforening om at undersøge muligheden for at tv-overvåge dele af Solrød Center. Men siden er der bare ikke sket noget konkret. Det, vi hører, er, at centerforeningen har været i dialog med myndighederne, men at de er tunge at danse med og ikke vil give tilladelse, medmindre der er tale om særligt alvorlig kriminalitet, forklarer Jan Færch.

Den konservative borgmesterkandidat fortsætter:

- Men hvis ikke aktuelt og bevisligt salg af narko er alvorligt nok, så ved jeg ikke, hvad der skal til. Men det er nok for mig og Det Konservative Folkeparti. Jeg vil derfor rejse sagen i byrådet og forsøge at få opbakning til, at kommunen går ind i sagen og sammen med Solrød Centerforening tager kontakt til de relevante myndigheder og lægger pres på, så vi kan komme videre. Det må nu engang være os her lokalt, der bedst ved, om vi og vores borgere ønsker og har brug for den øgede tryghed, som overvågning af dele af centeret kunne give.

Jan Færch oplyser, at han nu vil tage en drøftelse med de øvrige partier og lister i byrådet for at afdække, hvad der kan gøres for at komme videre.