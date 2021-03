To partier stiller forslag om mere vild natur i dagtilbud.

Artiklen: Konservative og Socialdemokraterne vil have vild natur på 'skemaet' i dagtilbud

Mandag den 15. marts besluttede byrådet i Solrød Kommune, at kommunen skal deltage i Miljøministeriets konkurrence 'Danmarks vildeste kommune', der skal fremme vild natur og biodiversitet. Det støttede både Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti, og de to partier har arbejdet videre med tankerne og er nu klar med en idé til første konkrete initiativ: Et øget fokus på vild natur og biodiversitet i kommunens dagtilbud.