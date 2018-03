Kongeligt besøg på Greve Museum

I løbet af eftermiddagen vil der blive holdt en række taler, og der vil blive arrangeret en rundvisning for de kongelige. De øvrige gæster, som består af foreningens medlemmer, kunstnere, der har designet til foreningen samt foreningens gæster, vil blive bedt om at bruge tiden på noget unyttigt, nemlig håndarbejde, mens de venter. Herefter vil de resterende gæster have mulighed for at se udstillingen, oplyser Greve Museum.