Konfirmander undervises på nye måder

Konfirmanderne kan også hente en hjælpepakke i kirken. Det er en pose med slik, chai latte, samtalekort, et krammekors, et bloklys og for nogens vedkommende bogen Menneskesønnen om Jesus' liv.

- For mig er det guld værd at mødes med konfirmanderne virtuelt, så vi kan fortsætte de relationer, vi fik i starten, hvor de blev undervist i kirken. For alle os undervisere er det vigtigt, at konfirmanderne oplever, at der er undervisning for enhver smag og på forskellige måder. Når de kommer og lærer trosbekendelsen i kirkehaven, får de noget frisk luft, og det er hyggeligt at kunne se dem ud gennem vinduet, fortæller kirke- og kulturmedarbejder Anita Obeling Kring, der er en af de fem undervisere.