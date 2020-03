En af anbefalinger til at undgå, at coronavirussen spreder sig, er, at vaske hænder grundigt og ofte. Foto: Søren Schaadt Larsen

Kommunerne følger anbefalingerne og holder skarpt øje med corona-udviklingen

Sydkysten - 10. marts 2020 kl. 09:25 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunerne arbejder og fungerer som normalt, men holder et vågent og konstant øje med, hvordan corona-smitten udvikler sig, samt hvilke anbefalinger, der kommer fra Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen. Sådan lyder det samstemmigt fra Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Kommuner.

I Portalen i Greve følte man sig i weekenden nødsaget til at udskyde de planlagte koncerter. Aflysningen kom efter statsministeren på et pressemøde fredag anbefalede, at man udskød eller aflyste alle de arrangementer med mere end 1000 for at undgå virussen i at sprede sig. Det har hen over weekenden betydet Melodigrandprix og Superligakampe uden tilskuere.

Men i Greve, Solrød, Ishøj og Vallensbæk har det umiddelbart ikke haft de store konsekvenser - men kommunerne arbejder, ligesom resten af samfundet, på at undgå smitten i at sprede sig. Derfor hjælper de med at kommunikere retningslinjer ud, ligesom de holder øje med den udvikling, som lige nu foregår dag for dag og time for time.

Undgå smitten spreder sig For at undgå smitten breder sig, opfordrer kommunerne til, at man følger de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har sendt ud:

- undgå at give hånd, kram eller kindkys.

- vask hænderne grundigt og ofte.

- host eller nys i ærmet eller et lommetørklæde.

- vær opmærksom på rengøring - både ude og hjemme.

- vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

- ring til egen læge, hvis du måske har været i kontakt med smittede og oplever hoste, feber og vejrtrækningsproblemer.

- opdater dig på ww.um.dk, hvis du overvejer at rejse til udlandet.

Det skriver Solrød Kommune på sin hjemmeside, hvilket i større eller mindre grad går igen på de øvrige kommuners hjemmesider, samt på plakater, som kommunerne hænger op forskellige steder, for at gøre borgerne opmærksomme på smittefaren.

Risiko for de sårbare borgere Coronavirussen betragtes ikke som sådan som farlig for den almindelige borger, men indsatsen sker for at beskytte særligt udsatte og sårbare borgere - det kan være ældre, kronisk syge og borgere i kemoterapi, som er ekstra sårbare over for coronavirus.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derudover også, at hvis man har været i et højrisikoområde, blandt andre Wuhan-provinsen i Kina eller Norditalien, skal man holde sig hjemme i 14 dage.

Man kan læse mere om coronavirus og risikoområder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk og på www.coronasmitte.dk eller kontakte Sundhedsstyrelsens hotline direkte på telefon 7222 7459.