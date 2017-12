Send til din ven. X Artiklen: Kommuneplanen for Solrød Kommune er vedtaget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommuneplanen for Solrød Kommune er vedtaget

Sydkysten - 25. december 2017 kl. 12:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den plan, der bestemmer de overordnede mål og retningslinjer for, hvordan arealerne i Solrød Kommune skal udvikle sig de kommende 12 år, er nu vedtaget. Planen er den såkaldte Kommuneplan 2017-2029, der skal tages stilling til hvert fjerde år, og som byrådet godkendte på byrådsmødet den 18. december.

- Kommuneplanen er et vigtigt pejlemærke for den fremtidige udvikling af Solrød Kommune, fordi den sætter de overordnede mål for udviklingen af de fysiske rammer i kommunen. I byrådet har vi en overordnet vision for, hvordan vi bliver den bedste kommune at leve og bo i, og det er den vision, som kommuneplanen hjælper os til at arbejde hen imod, siger borgmester Niels Hörup (V).

Byrådet har i arbejdet med kommuneplanen valgt at tage "planstrategi-brillerne" på. Det er derfor kun dele af kommuneplanen, som byrådet har valgt at revidere, og det er sket ud fra temaerne bosætning, byliv, stranden, fokus på landsbyerne og Solrød i regionalt regi.

Nogle af de nye ting, der er skrevet ind i kommuneplanen, er blandt andet en udbygning af, hvordan Solrød Kommune kan være på forkant med klimaforandringerne. For eksempel er der indført en procedure for, at man i forbindelse med større anlægsprojekter skal finde ud af, om der er mulighed for at optimere på klimaindsatserne. Der står også i kommuneplanen, at hvis et byområde skal fortættes, så skal der være dokumentation for, at det ikke øger risikoen for oversvømmelser i området. Som noget nyt er kommuneplanen desuden gjort digital, hvilket giver mulighed for at søge informationer for eksempel på konkrete adresser.

Område taget ud

Forud for godkendelsen har kommuneplanen været i høring i 12 uger, og der er kommet høringssvar fra 22 borgere og myndigheder, hvoraf nogle har ført til mindre ændringer i kommuneplanen. Der er dog også sket en enkelt større ændring, da det indeklemte areal mellem Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted i denne udgave af kommuneplanen alligevel ikke udpeges til at kunne rumme transport- og logistikerhverv.

Det skyldes, at statens Fingerplan 2017, som er et landsplansdirektiv, der sætter rammene for udviklingen af hovedstadsområdet, og som dermed også sætter retning for udviklingen af Solrød Kommune, endnu ikke var godkendt, da forslag til Kommuneplan 2017-2029 blev behandlet i byrådet første gang. Arealet tilbageføres derfor nu til et såkaldt perspektivareal, og byrådet har givet bemyndigelse til, at der efterfølgende kan udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg og en lokalplan med tilhørende miljøvurdering for området.

- Flere borgere er interesseret i at følge udviklingen af det indeklemte areal, og vi er også interesseret i at høre borgernes holdninger. Jeg kan endnu ikke sætte en præcis tidsangivelse på, men sagen kommer i særskilt offentlig høring i løbet af 2018, siger Niels Hörup.

Hele Kommuneplan 2017-2029 kan læses på kommuneplan.solrod.dk