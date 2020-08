Send til din ven. X Artiklen: Kommunens nye svømmehal bliver for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunens nye svømmehal bliver for alle

Der er godt nyt for de borgere og foreninger, som har set frem til at få en afklaring i forhold til kommunens planer om en ny svømmehal. Onsdag afgjorde en enig kommunalbestyrelse, hvem de

I 2023 bliver det muligt for Vallensbæks borgere at tage en svømmetur i kommunens lækre nye svømmehal.

- Jeg er stolt over, at vi kan give vores borgere en svømmehal i hjertet af Vallensbæk. Det bliver et kæmpe vandkulturhus med fire bassiner, tre saunaer, tre vipper, en rutsjebane, en bassindybde, der gør det muligt at dykke, og der vil være omklædning til både mænd, kvinder, familier og handicappede - altså en svømmehal for alle, siger borgmester Henrik Rasmussen.

Der er et stort svømmebassin på 25 meter, et multibassin med plads til vandleg, vippeudspring fra både en-, tre- og femmetervippen og rutsjeture på vandrutsjebanen, et børnebassin med legeredskaber og et varmtvandsbassin med direkte adgang til sauna.

Så uanset om du er sports- og motionssvømmer, om du har lyst til en tur i vandet med de helt små, eller har brug for en wellnessoplevelse, så kan du glæde dig til at Vallensbæks nye svømmehal står klar i 2023.

En del af idrætscentret Med den nye svømmehal, kommer kommunen til at skabe synergi i idræts-og foreningslivet i Vallensbæk. De får et kæmpestort aktivitetshus i hjertet af kommunen, som både kan rumme skolesvømning, foreningslivets og offentlighedens brug af svømme- og idrætshaller.

Den nye svømmehal bliver bygget sammen med idrætscentret, så der kommer en fælles indgang. Forhallen i idrætscentret vil derfor blive bygget lidt om, så den kommer til at være i direkte forbindelse med den nye svømmehal.

I den nye bygning vil der i kælderen også blive lavet omklædningsrum til fodboldspillere med direkte udgang mod fodboldbanerne.

Bæredygtigt byggeri Den nye svømmehal bliver optimeret og bæredygtig, fordi Vallensbæk Kommune og dennes entreprenør vælger bæredygtige løsninger for konstruktioner, materialer og de tekniske anlæg, som skal holde svømmehallen kørende.

Det betyder blandt andet, at alle vandinstallationer lige fra håndvaske, toiletter og brusebade til de anlæg, der styrer bassinerne, vil blive energioptimerede. Derudover vil der blive valgt byggematerialer, som er bæredygtige.

Sidste år lod Vallensbæk Kommune udbudsfasen for svømmehallen gå om, da de i første omgang ikke havde fået nok tilbud fra entreprenører, som faktisk kunne løfte opgaven.

- En svømmehal er et af de mest komplicerede projekter, som en kommune kan gå i gang med, og vi er derfor glade for, at vi nu kan vælge en entreprenør, som har kapacitet til at udføre opgaven. Vallensbæks aktive borgere og foreninger fortjener den bedste kvalitet, og vi er derfor ikke gået på kompromis med valg af samarbejdspartner, hverken rådgivere eller entreprenører, til at udføre byggeriet, siger Henrik Rasmussen.

I januar udvalgte vi fem entreprenører til at give tilbud. Og Combi Byg A/S, og deres samarbejdspartnere Nøhr & Sigsgaard og COWI har lavet det bedste tilbud målt på arkitektur, kvalitet og pris, og det er derfor Vallensbæk Kommune har valgt, at de skal opføre Vallensbæks nye svømmehal.