Drikkevand postevand vand fra hanen vandforurening drikkevandsforurening vandhane ¬ Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunens drikkevand skal under lup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunens drikkevand skal under lup

Sydkysten - 19. maj 2021 kl. 10:56 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Drikkevandet i Greve Kommune har et relativt højt indhold af både fluor og kalk. Det er der både fordele og ulemper ved, og netop disse fordele og ulemper skal nu undersøges nærmere.

Det står klart efter mandagens byrådsmøde, hvor et enigt byråd bakkede op om et forslag fra Dansk Folkeparti om at undersøge kvaliteten af drikkevandet.

- Jeg kunne i medier se, at fluorindholdet i Greve Kommunes drikkevand er højt, og vi ønsker, at vi får en gennemgang af fordele og ulemper ved det, så vi kan vurdere, hvad der er bedst. Også i forhold til kalkindholdet kan der være fordele ved at blødgøre vandet, og vi ønsker at sagen bliver drøftet i udvalget, så vi kan blive klogere, lød det fra Liselott Blixt (DF) på byrådsmødet.

Socialdemokraten Mikkel Witthøft, der sidder i Teknik- og miljøudvalget, hvor sagen nu skal undersøges, bakkede op.

- Det er fint at rejse en bekymring, men som jeg har hørt det, ligger vi under grænseværdierne. Vi har talt meget om vandkvalitet i udvalget, og i forhold til kalk, føler jeg mig ikke klædt godt nok på, så jeg er spændt på at få det afdækket, sagde han.

I byrådet var der bred opbakning til forslaget, og udover at se på kalk og fluorindholdet, var der også enighed om, at man skal være opmærksom på, hvad der ellers kan dukke op, når man laver undersøgelsen.