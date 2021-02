Lena A. Jørgensen, Mette Pommer Brade og Chung Chin Wing ejer lejligheder i på Albertslundvej i Vallensbæk. De er omfattet af kommunen tilbagekøbsklausul, og nu har de så fået sat beløb på, hvad det koster at købe sig fri af den - og nu er de i chok over beløbets størrelse. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunens beslutningen har lagt vores økonomi i ruiner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunens beslutningen har lagt vores økonomi i ruiner

Sydkysten - 12. februar 2021 kl. 09:51 Af Søren Schaadt LArsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Chok, apati og frygt for en udsigtsløs fremtid.

Privatøkonomi i ruiner.

Fremtidsdrømme, der tidligere lå lige for døren, virker nu fjerne og urealistiske.

Problemerne kom med et slag, da Vallensbæk Kommune i juni 2020 valgte, tog en beslutning omkring hjemkøbsklausulen på 180 lejligheder på Albertslundvej. Beslutningen giver ejerne mulighed for at købe sig fri af hjemkøbsklausulen, men kommunalbestyrelsen valgte en dyr løsning, som beboerne på ingen måde var forberedt på:

- Det hele virker så urealistisk. Jeg forstår ikke konsekvensen af det her. Jeg er gået fra at have en opsparing min lejligheden, som jeg skulle bruge til at købe et lille rækkehus, til nu, hvor jeg hverken har råd til at blive eller sælge, siger Lena A. Jørgensen.

Hun købte en lejlighed for ti år siden, hvor hun i begyndelsen boede lidt dyrt:

- Men det var ok dengang, fordi jeg forestillede mig, at det var min opsparing til et rækkehus, forklarer hun og fortæller, hvordan hun løbende arbejdede hårdt for at betale lidt ekstra af på lånet.

Nu er den opsparing væk og i bedste fald kan hun sælge lejligheden og komme derfra med et rundt nul.

Sagen kort Hjemfaldsklausulen betyder, at kommunen kan købe hendes og 179 andre lejligheder på Albertslundvej tilbage i 2064 for et symbolsk beløb. Kommunen giver nu mulighed for at købe sig fri af klasusulen, men det kommer til at koste 600.794 kroner at købe en to-værelses lejlighed fri, og 718.744 kroner at købe en fire-værelses. Den pris vil stige i takt med, at 2064 nærmer sig.

En lejlighed med fire værelser i området er typisk 2,2 millioner kroner værd (cirka og med masser af forbehold), men hvis nogen vil betale 2,2 millioner for en lejlighed nu, så skal lejligheden være købt fri fra klausulen. Det betyder, at lejligheden lige nu formentligt vil koste 2,2 millioner, minus de 718.744 kroner - altså cirka halvanden million.

Priserne endte med at lande på det niveau, fordi kommunalbestyrelsen valgte, at kommunen skulle benytte mæglervurderinger og ikke den offentlige vurdering til at beregne prisen ud fra.

Kendte klausulen Lena A. Jørgensen vidste at der var en hjemfaldsklausul på hendes lejlighed. Det var hun både blevet oplyst om af ejendomsmægler og advokat, da hun købte den. Men hun havde ikke i sin vildeste fantasi troet, at det ville blive så dyrt.

Chung Chi Wing og Mette Pommer Brade ejer også lejligheder på Albertslundvej. De er ligeledes chokerede over frikøbsklausulernes niveau:

- Da jeg købte lejligheden, talte jeg selvfølgeligt med min advokat og ejendomsmægleren om hjemfaldsklausulen. Her blev jeg fortalt, at et frikøb formentligt ville koste et sted mellem 60.000 og 300.000 kroner for en 4-værelsers lejlighed - det var sådan erfaringerne var fra nabokommunerne. Selv mit realkreditinstitut har sagt god for lånet, og det må de jo ikke, hvis ikke lejligheden er det værd. De må ikke overbelåne ejendomme, forklarer Mette Pommer Brade.

Lena A. Jørgensen og Chung Chi Wing fortæller lignende oplevelser. De blev vejledt og søgte så mange informationer de kunne omkring hjemfaldsklausulen.

- Vi var forberedt på, at det ville koste nogle penge. Måske et par hundrede tusinde, hvis det blev dyrt. Men ikke mere end 700.000. Det er jo umuligt bare at betale, siger Chung Chi Wing.

De tre forklarer, at man ikke bare kan gå i banken eller realkreditinstituttet for at låne pengene i lejligheden, fordi lejlighederne på den måde vil blive overbelånt. Pengene skal findes på anden vis.

Og mens de skaffer de penge, stiger frikøbsbeløbet og lejligheden falder yderligere i værdi.

Købt for dyrt - Folk siger, at vi har købt for dyrt, og det kan vi da hurtigt blive enige om. Men vi er jo ikke alle så dumme, at vi har valgt at gå direkte ind i en økonomisk fælde. Advokaterne og mæglerne har rådgivet os det bedste de kunne. De har jo også troværdighed på spil her, og nu er den beslutning så kommet som en tyv om natten, forklarer Mette Pommer Brade, som er dybt forarget over, at kommunen har valgt den løsning, som rammer ejerne på Albertslundvej hårdest.

- Det har jo direkte indflydelse på vores liv, forklarer hun.

Mette Pommer Brade købte en lejlighed for halvandet år siden, da datteren stod i en nødsituation. Den beslutning har lige nu, anslår hun, kostet hende 500.000 kroner af hendes friværdi.

- Men jeg overlever, forklarer hun, men fortæller at det har ramt hårdt.

Chung Chi Wing, som har boet i sin lejlighed i 7-8 år, har det værre.

- Da jeg fandt ud af det, gik det helt i sort. Jeg lå inde i sengen og græd. Det er noget af det værste, jeg har oplevet, forklarer han og fortæller, hvordan han fortsat tænker på det dag og nat.

- Jeg risikerer stor gæld hvis jeg bliver. Og jeg får stor gæld, hvis jeg flytter, siger han og forklarer, at lejligheden nu løbende falder i værdi, mens han ikke aner, hvordan han skal kunne få penge til at købe lejligheden fri. Hele opsparingen røg med et slag, da kommunens beslutning om frikøb blev offentliggjort, og nu hænger hans økonomi i en tynd tråd:

Må ikke blive syg - Bilen må ikke gå i stykker, jeg må ikke miste mit job, jeg må ikke blive syg, og jeg må helst heller ikke blive ældre, siger han og forklarer, at han er hovedforsøger til tre børn.

- Jeg har en familie, jeg skal forsørge, og nu skal jeg forsøge at skaffe 700.000 kroner, forklarer Chung Chi Wing.

Han nævner, at det har haft den fordel, at han nu er stoppet med at ryge:

- Det brugte jeg for mange penge på. Jeg stoppede den dag, jeg fandt ud af det her, forklarer han.

- Men det er jo ødelæggende for folks livssituation, forklarer de og Lena A. Jørgensen og fortæller, at både advokater og ejendomsmæglere inden beslutningen blev taget, løbende har forsøgt at få klarlagt frikøbsprisen - uden held. Og nu sætter det hendes liv i stå:

- Det har jo sat alting i stå. Alle planer for fremtiden. Planerne for at flytte i en større bolig, planerne for at blive gravid... Det må jeg vente med. Og det er selv om jeg har sparet op og lagt penge til side i ti år. Nu kan jeg så begynde forfra, siger Lena A. Jørgensen, som efter 10 år på Albertslundvej var ved at forberede sig til at rykke videre.