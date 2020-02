Paraboler på taget af Ishøj Rådhus. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen vil i dialog om muligt salg af Ishøj Fællesantenne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen vil i dialog om muligt salg af Ishøj Fællesantenne

Sydkysten - 23. februar 2020 kl. 19:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Byråd har besluttet, at Ishøj Kommune ikke længere skal eje Ishøj Fællesantenne. Derfor undersøger kommunen nu mulighederne for et salg af Ishøj Fællesantennen. Det skal ske via en såkaldt markedsdialog, der skal afdække potentielle købere på markedet og belyse, hvilke købsvilkår aktørerne kan/vil imødekomme.

Markedsdialogen foregår via et møde mellem kommunen og den enkelte interesserede leverandør af tv og internet. Alle interesserede markedsaktører inviteres til at give deres input til kommunen. Møderne forventes at foregå i marts.

Vil fremtidssikre teknologien

De væsentligste temaer til markedsdialogen forventes at være brugerindflydelse, fremtidssikring af teknologi, internetforbindelse til kommunens egne institutioner og pris.

- Kommunens ejerskab af Ishøj Fællesantenne er blevet en hæmsko for en fremtidssikring af fællesantennen, fordi vi som kommune ikke må udrulle fiber til borgerne. Vi havde et ønske om at overdrage hele anlægget til medlemmerne af Ishøj Fællesantenne kvit og frit, men det må vi ikke ifølge lovgivningen. Vi må kun overdrage tv-delen. Så nu må vi se på andre løsninger, bl.a. muligheden for et salg til en tv- og internetleverandør, siger Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp.

Ishøj Kommune opfordrer interesserede markedsaktører til allerede nu og senest den 29. februar 2020 at kontakte kommunen på cej@ishoj.dk for at lave aftale om et møde for markedsdialog i midten af marts. Kommunen forventer at kunne sende materiale om anlægget til interesserede markedsaktører ca. to uger forud for møderne.

Afhængig af, hvad markedsdialogen peger på, forventes det, at Ishøj Byråd efterfølgende vil træffe en endelig beslutning om Ishøj Fællesantennes afhændelse.