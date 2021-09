Selvom et minus på 50 millioner kroner er stort, så trøster Henrik Rasmussen sig med, at kommunen vil byde flere nye borgere velkommen i de kommende år. Arkivfoto

Kommunen mangler 50 millioner kroner i budgettet: Borgmesteren er optimistisk

Det kan se en smule dystert ud, hvis man ser på det budget, som kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune har til førstebehandling onsdag 8. september. For frem mod 2024 overstiger kommunens udgifter indtægterne i en sådan grad, at der ifølge budgetoplægget fra administrationen vil være et minus i kassebeholdningen på 18,2 millioner kroner, og det er på trods af, at kommunalbestyrelsen har en aftale om, at der hvert år skal sigtes efter et overskud i kassebeholdningen på 30 millioner kroner.