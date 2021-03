Kommunen får sit eget vaccinationscenter

De første, som bliver tilbudt vacciner i hallen, er borgere over 65 år, som både får hjemmehjælp til den personlige pleje og det praktiske arbejde i hjemmet samt alle ældre over 85 år.

- Jeg er glad for, at vores særligt sårbare borgere nu slipper for at arrangere kørsel og transport til et vaccinationscenter langt væk. Med vores nye lokale vaccinationscenter kan de blive vaccineret tæt på deres hjem, og det vil jeg kraftigt opfordre dem til at blive, siger borgmester Pernille Beckmann.