Borgmester vil have sag om hurtig udbetaling til kommunens samarbejdspartnere behandlet allerede tirsdag den 17. marts. Foto: Kenn Thomsen

Kommune vil betale leverandører og håndværkere med det samme

Sydkysten - 14. marts 2020 kl. 14:15 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmesteren i Greve, Pernille Beckmann (V), har i dag bedt administrationen i Greve Kommune forberede et forslag, som betyder, at kommunen kan betale de fakturaer, som kommer fra forskellige samarbejdspartnere med det samme, de lander hos kommunen. I dag skal de mange leverandører og håndværksvirksomheder vente en måneds tid på at få betaling for det arbejde eller materialer, som de har leveret til kommunen.

- Jeg har foreslået de øvrige byrådsmedlemmer i Greve, at vi fremrykker alle vores betalinger, og vi får det lavet som en ekstraordinær byrådssag, som så kan besluttes allerede fra onsdag den 18. marts, siger Pernille Beckmann.

Hun har allerede talt med de fleste byrådskollegaer og forventer, at alle nikker til forslaget.

Beslutningen vil betyde, at de erhvervsdrivende vil få deres penge udbetalt lige så hurtigt, som kommunen overhovedet kan nå at behandle og registrere fakturaerne.

Pernille Beckmann fortæller, at det skal ses som en håndsrækning til de private erhvervsvirksomheder i en tid, hvor de er under pres. Hun er godt klar over, at det også vil betyde, at kommunen kommer under øget pres. Administrationen er i gang med at regne på, hvad det vil koste kommunen med den hurtige betaling.

- Det gælder mange mindre erhvervsdrivende, at de rammes af den aktuelle situation. Der er mange, der mister store ordrer, og som virkelig rammes på deres omsætning. Det kan være vinduespudseren, den lille håndværksvirksomhed men også lidt større firmaer, uddyber Pernille Beckmann og fortsætter:

- Vi kan naturligvis ikke som kommune direkte hjælpe den enkelte virksomhed, men tiltag som dette kan være til hjælp for virksomhederne, siger hun som begrundelse for, at hun ønsker forslaget igennem med det samme.

- Som det er i dag, går der mindst 30 dage før, vi betaler de fakturaer, der sendes til os. Det kan vi ændre på og derved sikre, at der kommer mere likviditet i spil hos de virksomheder, der handler med kommunen, forklarer borgmesteren.