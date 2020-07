Send til din ven. X Artiklen: Kommune sender sag i voldgiftsnævn: Hvem har ansvaret for højt vandforbrug? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune sender sag i voldgiftsnævn: Hvem har ansvaret for højt vandforbrug?

Igennem længere tid er der konstateret et alt for højt vandforbrug ved springvandet på Strandvejstorvet i Solrød Kommune. Det har fået Solrød Kommune til at sende sagen til voldgiftsnævn

Sydkysten - 10. juli 2020 kl. 11:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Strandvejstorvet i Solrød Center i maj 2018 blev indviet var det med glade børn, der plaskede løs i vandet fra springvandet på det nye indbydende torv - helt som tiltænkt.

Men denne sommer er det langt fra sikkert, at der kommer til at være legende børn i vandet ved springvandet. I april 2020 valgte Solrød Kommune nemlig at slukke for springvandet, fordi der gennem længere tid er konstateret et alt for højt vandforbrug i springvandet, der ellers bør være et lukket springvandssystem.

Det samlede anlæg er en kompleks teknisk blanding af to fagentrepriser, og det har af den grund ikke været muligt at få placeret et særskilt ansvar for problemet. Derfor har Solrød Kommune valgt at sende sagen til voldgiftsnævnet for at få en uvildig fagmand til at vurdere problemet.

- Da vi som bygherre ikke kan acceptere et vandforbrug som det oplevede, har vi ikke haft andre muligheder end at indkalde til syn og skøn. Det er brandærgerligt, at vi er kommet dertil, siger borgmester Niels Hörup.

-Der er mange borgere, der er glade for springvandet, derfor er det også rigtig ærgerligt, at vi har måttet lukke ned for det igen. Særligt når nu vi er midt i sommerferieperioden, hvor springvandet kunne komme til sin ret og gøre Strandvejstorvet til den indbydende oase for både børn og voksne, som byrådet havde tænkt det som.

Solrød Kommune afventer nu afgørelsen fra syn og skøn, som forventes at komme henover sommeren.