Vallensbæk Kommune er gode til at uddanne Sosu-elever. Isabel Haagensen, som viser, hvordan eleverne skal arbejde. PR-foto

Kommune har stor succes med sosu-uddannelse

Sydkysten - 29. september 2019 kl. 11:53

Intet frafald blandt de kommunalt ansatte SOSU-elever i Vallensbæk Kommune - og deres sygefravær er lavere end gennemsnittet for resten af landet

Social- og Sundhedsområdet kæmper i mange kommuner med at tiltrække elever og holde på dem. Også i Vallensbæk er rekrutteringen en udfordring, men en efterhånden langvarig tendens har bidt sig fast: Ingen af de kommunalt ansatte elever springer fra uddannelsen, og deres sygefravær ligger markant under niveauet på landsplan.

Trygt læringsmiljø Uddannelseskonsulent i kommunen, Heidi Rosa Stenberg, har arbejdet med elever i knap ti år.

- I Vallensbæk brænder vi for vores elever. Vi skræddersyr forløbene til den enkelte elev og går gerne det ekstra skridt for at sikre et trygt læringsmiljø og tage hensyn til elevernes private og faglige udfordringer, der kan være store. Vi tror på dem, viser tillid og finder ud af sammen, hvad de er gode til, og hvor deres interesser ligger. Det giver succesoplevelser. Vores holdning er, at alt kan lade sig gøre, hvis det fagligt kan forsvares, siger hun.

Masser af mentorer Uddannelseskonsulenten fremhæver særligt vejlederne som en forklaring på de gode resultater. Vejledere er uddannede kolleger på arbejdspladsen, der har taget en særlig uddannelse og fungerer som elevernes mentorer i hverdagen.

En af dem er social- og sundhedsassistent Christina Sorgenfryd, der arbejder i kommunens hjemmepleje og har været praktikvejleder for eleverne, siden hun blev færdiguddannet i 1996:

Mere motiverede - Min fornemmelse er, at de elever vi modtager i dag, er langt mere motiverede end tidligere. En væsentlig forklaring på de gode resultater er derudover, at vi har et tæt samarbejde mellem vejledere og uddannelseskonsulenten om den enkelte elev. Vi tager eleverne ind under huden og møder dem der, hvor de er. Blandt vejlederne er vi bevidste om vores fælles ansvar for elevernes trivsel og sørger for, at de føler sig velkomne. Og som uddannet får jeg også noget ud af det: Eleverne kommer jo med nyeste viden fra skolen, så de er også med til at holde mig fagligt skarp, forklarer Christina Sorgenfryd.

Fokus på at støtte

Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen, er stolt over kommunens SOSU-elever:

- I Vallensbæk har vi særligt fokus på at støtte de unges vej ind på arbejdsmarkedet. Nærværet og den håndholdte indsats er vigtig for os, og kommunen prioriterer sin opgave som uddannelsessted højt. Det lave sygefravær og intet frafald er et kæmpe skulderklap til eleverne selv og deres vejledere - og tilfredse elever, der trives fagligt, er først og fremmest godt nyt for vores borgere og den pleje, de modtager. Resultaterne giver optimisme i forhold til fremtidens udfordringer med at rekruttere til området, siger han.