Kommune får pris for at sikre patientsikkerhed

17. september 2019

Ishøj Kommune modtager Årets Fod 2019 for at sørge for, at borgere, der får kommunalt tilskud til fodbehandling, lander i patientsikre hænder hos statsautoriserede fodterapeuter.

Ishøj Kommune har truffet en beslutning om kun at indgå prisaftaler med statsautoriserede fodterapeuter, hvor kvalitet og patientsikkerhed er en garanti. Desuden har Ishøj Kommune offentligt opfordret regeringen til at lukke det hul i loven, der i dag gør det muligt at sende udsatte patienter til uautoriserede behandlere.

Det er Danske Fodterapeuter, der hvert år uddeler prisen til en person eller organisation, som har gjort en forskel for fodsundheden i Danmark.

Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, siger: 'Ishøj Kommune får Årets fod 2019 for at tage sagen i egen hånd og sikre sig, at deres borgere nu er garanteret patientsikkerhed og kvalitet, når de får tilskud til fodbehandling af kommunen. Den garanti har patienter, der får tilskud til fodterapi fra regionerne, haft siden 1973, og sådan bør det også være i kommunerne. Jeg synes, at Ishøj Kommune er et forbillede, fordi de går forrest og beskytter deres borgere, når loven ikke gør det. Jeg mener, at offentlige tilskud altid bør omfatte krav til kvaliteten og derfor vil jeg opfordre regeringen til at stille krav om autorisation ved alle offentlige tilskud til fodbehandling'.

- Vi er utrolig stolte over at modtage Årets fod 2019. I Ishøj er vi optaget af at forbedre vores borgeres sundhed og sikre en høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Vi ønsker at støtte vores borgere i at få den bedst mulige behandling. Derfor gør det mig ekstra glad, at vi bliver anerkendt for netop dette. En stor tak til Danske Fodterapeuter for prisen, som vi deler med vores handicapråd, der gjorde os opmærksom på problemstillingen, siger Ole Bjørstorp (S), borgmester i Ishøj Kommune.

Årets fod 2019 er blevet overrakt til Ishøj Kommune den 16. september 2019 i forbindelse med Fodens dag, der løber af stablen den 19. september. Prisen består af et unikt kunstværk, en statuette, der er skabt af glaspusteren Nanna Backhaus Brown fra Glassmedjen i Hundested.

