På seneste byrådsmøde blev det vedtaget, at udarbejde et sparekatalog til det kommende års budgetforhandlinger. Arkivfoto

Kommune bestiller sparekatalog

Sydkysten - 22. maj 2021 kl. 08:36 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Ishøj: Efter et festligt budget-år i 2021 melder hverdagen sig igen i Ishøj. Forberedelserne til budget 2022 er så småt i gang og tirsdag bestilte byrådet et sparekatalog med besparelser for i alt 30 millioner kroner.

- Vi skal kun spare for 20 millioner, men ved at få udarbejdet et sparekatalog på 30 millioner, kan vi tage politiske beslutninger om, hvor vi vil lægge besparelserne, lød det fra Merete Amdisen (S), da byrådet så småt tog hul på budgetforhandlingerne.

Forinden havde borgmester Ole Bjørstorp (Ishøjlisten) indledt med at fortælle, at de forskellige udvalg må gå budgetterne igennem, for at finde emner til sparekataloget:

- Administrationen skal fremlægge spareforslag til byrådsseminariet. Vi forventer at få nogle penge, men det er en anden situation end den, vi var i sidste år. Udvalgene må gå det hele igennem og se, hvad de kan finde, forklarede han.

Sparekataloget bliver præsenteret for byrådet, når de holder budgetseminar i slutningen af måneden.