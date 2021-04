Morten Dahlin (V), der er formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget i Greve Kommune, håber, at initiativet både kommer borgerne, kommunen og de lokale virksomheder til gode. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kommune afsætter millionbeløb til opkvalificering af fyrede

Sydkysten - 13. april 2021 Af Janus Spøhr

Det kommer næppe som den store overraskelse, at coronanedlukningerne det seneste år har været hårde for mange mennesker. I Greve er der, som i mange andre kommuner, borgere, som har mistet deres job på grund af de omfattende restriktioner.

Derfor har kommunen afsat 1,6 millioner kroner til at hjælpe ledige med at skifte spor, så de kan komme tilbage i beskæftigelse.

- Målet er at hjælpe de ledige med at pendle til arbejde i stedet for at pendle til jobcentret, siger Morten Dahlin (V), der er formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget i Greve Kommune og også sidder i Folketinget.

Sundhedskrisen har udviklet sig til også at være en økonomisk krise, hvor ledigheden er steget, og derfor har politikerne på rådhuset kigget på, hvordan de kan hjælpe så mange borgere som muligt tilbage på lønningslisten hos en arbejdsgiver. En del af de borgere, som har mistet deres job under coronaepidemien, har tidligere været ansat i rejsebranchen eller lufthavnen.

Forhåbentlig kan pengene, som kommunen har afsat til opkvalificering, komme nogle af de borgere til gode, forklarer Morten Dahlin. Pengene skal bruges på kurser, der skal gøre de ledige i stand til at få nye kompetencer og give flere jobmuligheder.

Godt for alle Formanden forklarer, at der for kommunen er to muligheder for at sætte gang i jobmarkedet. Dels kan man booste anlægsopgaverne, så virksomhederne får flere opgaver og dermed får brug for flere medarbejdere. Det har kommunen allerede gjort, fortæller Morten Dahlin. Det andet redskab er det, som opkvalificeringskurserne skal gøre.

- Vi har kigget på, hvor der er jobmuligheder, og vi kan se, at der hos nogle af vores lager- og logistikvirksomheder nogle åbninger, fordi flere mangler arbejdskraft, siger han.

Det er altså en ren win-win situation for både kommunen, virksomheder og jobsøgende, at kurserne bliver sat i gang, mener Morten Dahlin. Endnu har han ikke overblik over, hvor mange ledige, tiltaget kan hjælpe tilbage i beskæftigelse, men kommunen har været i kontakt med 200 virksomheder og mange ledige.

- Begge steder er det blevet taget godt imod, siger han og fortæller, at han mener, at lempelserne af restriktionerne har taget for lang tid, hvilket har skadet virksomhederne unødvendigt i hans øjne.

Giver effekt Opkvalificeringsarbejdet vil give et løft i lager- og logistikvirksomhedernes økonomi, når de får flere hænder, og det vil også føre til, at jobkøen bliver kortere, forklarer Morten Dahlin.

- Det vil give en effekt, men der er ingen tvivl om, at Greveborgerne også kan gøre en indsats, og jeg vil opfordre til, at de bruger penge hos lokale butikker og selvstændige, når restriktionerne tillader det, fordi de har haft det hårdt under nedlukningerne, siger Morten Dahlin.