Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen skal være direktør for afviklingen af HMN I/S. Arkivfoto

Kommunaldirektøren skal dobbeltjobbe

Sydkysten - 12. februar 2020 kl. 06:52 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hverken Venstre, DF eller Enhedslisten var imponerede over, at Kåre Svarre Jakobsen ved siden af sin stilling som kommunaldirektør skal være administrerende direktør i forsyningsvirksomheden HMN I/S.

- Jeg kan ikke tilslutte mig, at Kåre skal bijobbe. Kommunaldirektørens rolle kræver til stadighed, at han har fuld koncentration omkring Ishøj. Vi mener, at man bør ansætte ekstern direktør i HMN, lød det fra Venstres Lennart Hartmann Nielsen på det byrådsmøde, hvor sagen blev diskuteret. Han pegede samtidig på de habilitetsproblemer, han mener, det kan give, når man er ansat to steder, der kan have indflydelse på hianden.

Hos Dansk Folkeparti mente Poul Rikardt Jørgensen ligeledes, at kommunaldirektøren bør koncentrere sig om sit nuværende job:

- Vi er forundrede over, at der er tid til at bruge 2,5 timer per uge ved siden af jobbet som kommunaldirektør, lød det fra Teknik- og Bygningsudvalgsformanden og henviste til, at stillingen i HMN vurderes til at kunne klares på 2,5 ugentlige timer.

Socialdemokraternes Johnna Stark mener ikke, at de 2,5 timer svarer til mere, end hvad det er at være fodboldtræner for sine børn, og kunne dermed ikke se problemer i dobbeltjobberiet.

- Det kan han godt, fordi det er en begrænset periode, siger hun.

HMN er under afvikling, og det er afviklingen af selskabet, som Ishøj Kommune har fået ansvaret for. Borgmester Ole Bjørstorp sidder som bestyrelsesformand i HMN, og derfor vil det, ifølge sagsfremstillingen, være nærliggende at lade kommunaldirektøren tage den anden stilling - selv om stillingen har været slået op og ansøgerne vurderet. Men her mener man altså, at det vil være lettere at hive kommunaldirektøren ind i stedet.

Men ikke alle i byrådssalen ser jobbet som en fritidsstilling:

- Det er et job som administrerende direktør. Det er underligt at sidestille det med at være fodboldtræner, lød det fra Ole Beckmann fra Venstre, mens Ole Wedel fra Enhedslisten ville vide, hvad man egentligt får ud af 2,5 timer i HMN:

- Jeg vil gerne vide, hvordan det bliver 2,5 timer per uge. Der må jo stadig være ting, som skal gøres. Det er ikke meget andet end at tænde computeren og tage en kop kaffe inden man tager hjem igen, sagde Ole Wedel, mens Venstre foreslog at HMN selv må løse problemet - eventuelt med en konsulent.

Socialdemokraterne kunne ikke se noget problem. Kasper Bjerring fortæller, at det er helt normalt, at man hiver travle folk ind til andre opgaver.

- Man samler en masse kompetencer til den slags ting. Det er ret normalt, og det afgørende for os er, at kommunaldirektøren passer sit job i Ishøj Kommune. Det har jeg tillid til, at han godt kan styre. Det er to adskilte funktioner. Det er et selskab, som skal afvikles, og her er borgmesteren bestyrelsesformand. Jeg har lidt svært ved at se de store anker ved det her, siger Kasper Bjerring.

Herefter vedtog flertallet af byrådet sagen, og Kåre Svarre Jakobsen kan tage endnu en kasket på.

Alt i mens forslaget blev diskuteret, havde Kåre Svarre Jakobsen forladt sin plads og byrådssalen, da han var inhabil i sagen.