Kødet, som en række institutioner har brugt i deres madlavning, har været halal-slagtet - formentlig tpå grund af billigere priser. Men det skal stoppe nu. Arkivfoto: Morten Chas Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Kommunalbestyrelsen slår ned mod halal-mad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunalbestyrelsen slår ned mod halal-mad

En række institutioner har udelukkende benyttet sig af halal-kød i deres madordninger, hvilket der nu bliver sat en stopper for.

Sydkysten - 08. februar 2020 kl. 20:29 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver serveret halal-mad i institutioner i Vallensbæk, og den praksis var ikke gået Dansk Folkepartis næse forbi.

Dansk Folkeparti påpegede for nyligt på et kommunalbestyrelsesmøde, blandt andet at institutionerne Løkkebo, Syvhøjvænge, Sommerfuglen og Nøddeboparken, at de kun anvender halal-slagtet kød, når de laver mad. Og her foreslog partiet så, at der altid skal være halal-frie alternativer.

Kenneth Kristensen Berth (DF) fremlagde sagen for kollegerne i kommunalbestyrelsen, og han fortalte, at danske forældre på den måde, ofte ubevidst, støtter en moské i Københavns Nordvestkvarter - fordi forældrene betaler til frokostordningen og moskéen får penge for halalcertificeringen.

- Halal-slagtning foregår ved, at dyrets halspulsåre overskæres, mens dyret er i live, mens der siges en muslimsk bøn, lød det fra Kenneth Kristensen Berth. I Danmark bliver dyret bedøvet inden slagtningen, men han forklarede, at importeret halal-kød ofte er slagtet uden bedøvelse.

Med forslaget ville Kenneth Kristensen Berth give borgerne i institutionerne ret til et halalfri mad.

Nyt for medlemmerne Oplysningerne om halal-kød i institutionerne var tilsyneladende nyt for hovedparten af kommunalbestyrelsen, og borgmester Henrik Rasmussen (K) imødekom ønsket om at sætte en stopper for halal-kødet, men ikke på den måde, som DF ønskede:

- Vi indskærper overfor institutionerne, herunder daginstitutioner, skoler og plejecentre, at maden, der serveres og tilbydes børnene og de ældre, skal tage udgangspunkt i den danske madtradition og leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kommunens retningslinjer. Der skal dog vises respekt for børn og ældre, der på grund af særlige behov kan fravælge bestemte fødevarer. De skal sikres et ernæringsrigtigt alternativ, lød det fra Henrik Rasmussen, som med den sætning ville indskærpe overfor institutionerne, at de skulle undlade at benytte halalkød.

Diskussionen i kommunalbestyrelsen kom meget vidt omkring - blandt andet blev biblen undervejs diskuteret. I diskussionen kom det også frem, at institutionerne købte kødet, fordi det er billigere end ikke-halal.

Dansk Folkeparti endte med ikke at stemme, da det alternative forslag blev vedtaget af bestyrelsens øvrige to partier.

Dermed blev halal-kød mere eller mindre droppet i Vallensbæk Kommunes institutioner uden at DF stemte for. Men inden sagen var omme, kom Kenneth Kristensen Berth med et løfte om, at hvis det ikke sker i praksis, så vil han igen stille forslaget.