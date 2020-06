Kom ud og oplev Danmarks bedste golfspillere

I år er det et meget stærkt felt, der anført af Steen Tinning, kæmper om det danske mesterskab. Ud af de 64 deltagende herrer, har ikke mindre end 52 et + handicap. Det kan med andre ord ikke blive meget bedre, og det giver også tilskuerne en mulighed for at se golf, når det er bedst.