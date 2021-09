Artiklen: Kom til New Orleans via Portalen

Esben Just er på helt egen hånd, når han kommer til Portalen med "The Second Coming"-soloshow fredag den 24. september.

Det er med den musik og det budskab, som altid har kendetegnet Esben Just - fred i dalen og kærlighed til alle kommer denne gang fra et hjerte, der er blevet repareret og genstartet - nemlig musikerens eget. Musikken er med inspiration fra New Orleans en livfuld blanding af egne og andres numre. Og showet giver rig lejlighed til at klappe og have en fest - og finde ro til bare at være i musikken og med musikeren.